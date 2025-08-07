Гладков: ВСУ ударили по Белгородской области, ранен мальчик

В результате массированных атак украинских беспилотников в Белгородской области 7 августа пострадал 12-летний ребенок, повреждены десятки гражданских объектов и транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Белгородская область вновь подверглась масштабным атакам с применением беспилотников. В результате обстрелов пострадал 12-летний мальчик в селе Головчино Грайворонского округа. Ребенок с минно-взрывной травмой и баротравмой доставлен в областную детскую больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Атаки затронули несколько районов области. В Грайворонском округе уничтожены два автомобиля и поврежден частный дом. В селе Глотово дрон атаковал жилое строение, повредив крышу. В Белгородском районе беспилотники выбили окна в домах и уничтожили хозяйственные постройки. В Шебекинском округе пострадали два сельхозпредприятия, повреждены грузовые и легковые автомобили.
Особенно сильно пострадал Валуйский округ, где зафиксированы множественные повреждения жилых домов, коммерческих объектов и инфраструктуры. В поселке Уразово выбиты окна в пяти многоквартирных домах, повреждены линии электропередачи. Региональные власти продолжают уточнять информацию о последствиях атак.
Ранее, 30 июля, в Белгороде украинский беспилотник уже наносил удар по жилому дому, тогда были повреждены фасад здания, около 10 квартир и 24 автомобиля. Мэр города Валентин Демидов объяснял, что система оповещения не всегда срабатывает из-за низкой высоты полета дронов, которые сложно обнаружить средствами ПВО заранее.
