Украинские дроны ранили мирных жителей: карта атаки беспилотников ВСУ за 7 августа

Минувшей ночью 7 августа украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. В Белгородской области из-за ударов БПЛА пострадали три мирных жителя, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
В нескольких областях введен режим опасности беспилотников. Сообщается об атаках на Новороссийск. В городе отразили атаку безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ. А в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за 7 августа — в материале URA.RU.
Белгородская область: ранены мирные жители
По данным Минобороны, на 22:30 по мск в небе над регионом было сбито два украинских дрона самолетного типа. Однако некоторые из беспилотников все же смогли нанести ущерб мирному населению. Ударам подвергся Валуйский округ. На участке дороги Кукуевка — Долгое БПЛА атаковал автомобиль с семейной парой. Пострадали два человека. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«На участке автодороги Кукуевка — Долгое вследствие удара дрона по автомобилю пострадали супруги. <...> У обоих диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Кроме того, он сообщил, что в селе Двулучное дрон ВСУ ударил по частному жилому дому. В результате осколочные ранения спины и живота получил мужчина. Мужчина был доставлен в больницу. Пострадало и само здание — у него выбиты окна и поврежден фасад. Также на данный момент в регионе действует опасность атаки БПЛА.
Новороссийск: атака на город БЭК ВСУ
Украинские безэкипажные катера предприняли попытку атаковать Новороссийск. В городе зазвучала сирена оповещения «Внимание всем». Глава Новороссийска Андрей Кравченко также сообщил о перекрытии движения транспорта в районе набережной — от улицы Исаева до улицы Суворовской. Жителям запретили гулять по набережной. Спустя некоторое время Кравченко рассказал, что угроза для населения миновала.
«Отмена угрозы атаки БЭК. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет», — написал Кравченко в своем telegram-канале. Кроме того, он подтвердил, что ограничение на движение транспорта в районе набережной было снято.
Волгоградская область: пожар и ограничения в работе аэропорта
Город Суровикино подвергся атаке украинских БПЛА. Местные жители сообщили, что сначала были слышны звуки пролета дрона, а затем в одном из районов начался пожар. О последствиях и разрушениях не сообщается. Кроме того, в воздушной гавани Волгограда были введены временные ограничения на прилеты и вылеты самолетов. Это необходимо для безопасности воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко у себя в telegram-канале.
Регионы, в которых введена беспилотная опасность
Официальные власти сообщили об опасности атаки БПЛА была на территории Пензенской области. Там же ввели временные ограничения на работу интернета. Сообщения об угрозе беспилотников поступили из Ахтубинского района Астраханской области, а также Краснодарского края. В Воронежской области губернатор региона Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал Гусев в своем telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.