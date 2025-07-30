Мэр российского города объяснил отсутствие оповещений во время атаки ВСУ

Мэр Белгорода Демидов: сигнал об опасности не сработал из-за низколетящих БПЛА
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Демидов объяснил отсутствие оповещений низколетящими БПЛА
Демидов объяснил отсутствие оповещений низколетящими БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, почему во время атаки беспилотников ВСУ не поступил сигнал тревоги. По словам главы города, система оповещения активируется только при обнаружении высоколетящих целей.

«Те дроны, которые пролетают низко, можно вычислить только на близком расстоянии. Вследствие чего нашим средствам ПВО не остается времени на предупреждение. Основная задача — поражение цели», — написал Демидов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр также уточнил, что подобные технические ограничения связаны с особенностями работы систем противовоздушной обороны. При низкой высоте полета вражеских беспилотников обнаружить их заранее крайне сложно.

Утром 30 июля в Белгороде украинский беспилотник нанес удар по жилому многоквартирному дому. По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате инцидента были повреждены фасад здания и около 10 квартир. Осколки также повредили 24 автомобиля.

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Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, почему во время атаки беспилотников ВСУ не поступил сигнал тревоги. По словам главы города, система оповещения активируется только при обнаружении высоколетящих целей. «Те дроны, которые пролетают низко, можно вычислить только на близком расстоянии. Вследствие чего нашим средствам ПВО не остается времени на предупреждение. Основная задача — поражение цели», — написал Демидов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мэр также уточнил, что подобные технические ограничения связаны с особенностями работы систем противовоздушной обороны. При низкой высоте полета вражеских беспилотников обнаружить их заранее крайне сложно. Утром 30 июля в Белгороде украинский беспилотник нанес удар по жилому многоквартирному дому. По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате инцидента были повреждены фасад здания и около 10 квартир. Осколки также повредили 24 автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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