Екатеринбуржец, забивший собственную мать топором, переписывается с детьми о сексе

Житель Екатеринбурга Максим Кондратьев, ранее признанный невменяемым за убийство собственной матери и освобожденный из психиатрической клиники в 2024 году, знакомится с подростками в интернете и заводит с ними беседы о сексе. Он также ведет свой telegram-канал (663 подписчика), в котором публично рассказывает о сексуальных фантазиях и убийстве своей матери.
В своих постах Кондратьев рассуждает о том, «куда можно сходить, чтобы развлечь 15-летнюю девочку». Цитаты подобных публикаций приводит издание 66.RU. Журналистам же мужчина заявил, что хотел организовать подростку «скромный праздник на день рождения».
По словам одной из девушек, в его окружении большинство собеседников — подростки, которым такое общение кажется интересным. «У одной из пострадавших он выложил интимные фотографии в общий доступ в социальных сетях», — рассказала знакомая Кондратьева. Сам мужчина факт публикации фотографий отрицать не стал, но объяснил 66.RU, что совершил это на эмоциях, так как девушка якобы обманула его на 130 тысяч рублей.
Максим Кондратьев убил свою мать зимой 2014 года. Мужчина зарубил женщину топором, пока та спала. После он попытался скрыть следы преступления и смыть кровь с пола и стен. Тело матери он расчленил, а отдельные части сварил в кастрюле.
Ранее суд Екатеринбурга приговорил к 15 годам педофила, который изнасиловал 12-летнего мальчика. Мужчина познакомился с ребенком в онлайн-игре Roblox. Подробнее о криминальной истории — в материале URA.RU.
