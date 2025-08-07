Выступление Юлии Чичериной и световое шоу: как в Нижнем Тагиле отметят День города

День города в Нижнем Тагиле (Свердловская область) будут отмечать три дня — с 8 по 10 августа. В качестве хедлайнеров для горожан выступят заслуженная артистка России Юлия Чичерина и певец Amirchik. Также тагильчан ждет световое и водное шоу, праздничный салют и другие мероприятия. Подробнее — в афише URA.RU.
8 августа
Концертная программа с участием ведущих диджеев за кинотеатром «Современник» начнется с 19:00 до 21:00. Следом с 21:20 до 22:00 для тагильчан выступил певец Amirchik (Амирхан Батабаев), известный по синглу «Эта любовь». С 21:30 до 00:00 в Театральном сквере будут показывать водное шоу у светомузыкального фонтана.
9 августа
С 10:00 до 16:00 в спорткомплексе «ФОК Президентский» пройдет спортивный праздник, посвященный Дню города и Дню физкультурника. С 11:00 до 16:00 на акватории Тагильского пруда пройдет парусная регата, посвященная Дню города.
В парке культуры и отдыха имени А.П. Бондина с 14:00 до 17:00 состоится Первенство города по пляжному самбо. С 12:00 до 16:00 в Театральном сквере пройдет праздник «Город детства». В это же время на площади перед драмтеатром для юных тагильчан покажут несколько спектаклей.
С 16:00 до 21:00 на площади перед кинотеатром «Современник» пройдет фестиваль «Уличных театров». На этой же локации с 15:00 до 21:00 соберутся все худождники, поэты и артисты на мероприятии «Тагил.Арт».
С 12:00 до 19:00 в парке культуры и отдыха имени А.П. Бондина гостей праздника будет развлекать концертная программа. А с 19:00 до 21:00 там пройдет Фестиваль уличного кино под открытым небом.
На Набережной Тагильского пруда с 16:00 до 23:00 будут выступать группы «Кира Любавина», Blues Line, «ОКЕАНия», TIPOBAND, а также Антон Мэйдэй с учениками школы диджеев Essential community и DJ Dmitriy Fresh. На главной сцене за кинотеатром «Современник» с 17:00 до 23:00 пройдут выступления оркестров, среди участников — ансамбль musicAeterna Brass из Санкт-Петербурга.
Там же для тагильчан споет главный хедлайнер Дня города и заслуженная артистка Российской Федерации — Юлия Чичерина. Начало в 21:45. В 23:00 на акватории Тагильского пруда прогремит праздничный салют
10 августа
В эко-индустриальном технопарке «Старый Демидовский завод» с 14:00 до 19:00 состоится Международный фестиваль короткого кино URAL SHORTS. А на набережной Тагильского пруда с 15:00 до 18:00 для горожан устроят Фестиваль духовых оркестров. Среди участников: восемь оркестров Свердловской области, группа мажореток ДК «Юбилейный» и ансамбль musicAeterna Brass (Санкт-Петербург).
