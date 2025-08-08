В Сибири увидели метеор
Над сибирским городом Свирск (Иркутская область) пролетел метеор. Очевидцы сняли его на видео.
На кадрах, опубликованных местными жителям в telegram-канале «Иркутский астроном», ближе к концу, в правом верхнем углу, можно заметить яркую вспышку в небе, которая оставляет характерный след. По словам очевидцев, зелено-голубой небесный объект рассыпался на фрагменты и улетел за линию горизонта. Сообщается, что его могли заметить жители от Читы и до Красноярска.
