В небе над Россией заметили горящий метеор. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сибири увидели метеор
В Сибири увидели метеор Фото:

Над сибирским городом Свирск (Иркутская область) пролетел метеор. Очевидцы сняли его на видео.

На кадрах, опубликованных местными жителям в telegram-канале «Иркутский астроном», ближе к концу, в правом верхнем углу, можно заметить яркую вспышку в небе, которая оставляет характерный след. По словам очевидцев, зелено-голубой небесный объект рассыпался на фрагменты и улетел за линию горизонта. Сообщается, что его могли заметить жители от Читы и до Красноярска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над сибирским городом Свирск (Иркутская область) пролетел метеор. Очевидцы сняли его на видео. На кадрах, опубликованных местными жителям в telegram-канале «Иркутский астроном», ближе к концу, в правом верхнем углу, можно заметить яркую вспышку в небе, которая оставляет характерный след. По словам очевидцев, зелено-голубой небесный объект рассыпался на фрагменты и улетел за линию горизонта. Сообщается, что его могли заметить жители от Читы и до Красноярска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...