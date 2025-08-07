Челябинцы усилят разработку твердых сортов пшеницы

В Челябинской области селекционную работу по созданию новых сортов пшеницы твердых сортов усилят. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, в специализированном институте появится для этого свой отдел.
«В этом году Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ЧНИИСХ) открывает отдел по твердой пшенице. Его возглавит заместитель директора института, кандидат сельскохозяйственных наук Юрий Прядун. Ученые института создали, включив в 2023 году в госреестр, сорт „Лариса янтарная“», — заявили URA.RU в минсельхозе.
Регион в 2024 году собрал рекордный урожай твердой пшеницы — 494 тысячи тонн, что составило около 20% российского валового сбора. Область по валовому сбору вышла на первое место в стране. В 2025 году площадь сева дурума в регионе составила 185 тысяч гектаров.
На семинаре в Брединском районе участники обсудили вопросы создания новых сортов и развития технологий, поговорили о возможностях для реализации урожая. Учитывая цены, производителям рекомендовали сосредоточиться на внутреннем рынке. Хотя потенциал поставок имеется также в страны Северной Африки — Тунис и Алжир. Начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования минсельхоза Анна Кожевина отметила, что регион обладает уникальными климатическими условиями для выращивания этой культуры.
Прошла встреча с представителями группы компаний «Агролига России», которая работает над развитием твердых сортов пшеницы. Руководитель соответствующего проекта Сергей Грошев подчеркнул, что Россия обладает потенциалом для увеличения производства твердой пшеницы, несмотря на то, что крупнейшим экспортером является Канада. Челябинская область наряду с Оренбургской имеет уникальные природные условия для выращивания высококачественного зерна.
«Потребитель выбирает на полках магазинов качественные макароны, которые имеют красивый золотистый цвет и не развариваются. Поэтому производители макарон предъявляют особые требования к закупаемому зерну: в том числе к его цвету (индекс желтизны должен быть 25% и выше), к клейковине (индекс глютена — 60-70% и выше). Именно из такого сырья делают премиальные макароны категории „А“», — уточнил Грошев.
Челябинская область стала крупнейшим в стране переработчиком зерна. В 2024 году она вновь заняла первое место по производству макарон. Объем выпуска составил 309,7 тысячи тонн, или 20,6% российского рынка. В регионе действуют крупные компании с высоким спросом на твердую пшеницу. «Макфа» может переработать 60-70% зерна твердых сортов, выращенного в регионе. Продукция поставляется в 25 стран.
