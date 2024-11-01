Аграрии в Челябинской области собрали рекордный урожай

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На протяжении трех лет регион собирает больше двух миллионов тонн зерна
На протяжении трех лет регион собирает больше двух миллионов тонн зерна Фото:

Аграрии в Челябинской области в 2024 году собрали рекордный урожай пшеницы и гречихи. Об этом 1 ноября сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Отмечу два рекорда челябинских аграриев. Впервые собрали 450 тысяч тонн пшеницы твердых сортов и 62 тысячи тонн гречихи», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Всего в Челябинской области в 2024 году собрано 2,1 миллиона тонн зерна, несмотря на неблагоприятные погодные условия. В этом году хорошие результаты также по картофелю, овощам, кормам для животных, другим культурам. «Отмечу, что в помощь сельхозпроизводителям меры господдержки — как федеральные, так и региональные. Обязательно подведем итоги, отметим лучших», — пообещал Текслер.

Выведенный ранее в Челябинске новый сорт твердой пшеницы «Лариса янтарная» стал достижением России. Его внесли в реестр селекционных достижений РФ, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсельхоза. Всего в перечне содержится 58 сортов твердой пшеницы, которую создали российские селекционеры.

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Аграрии в Челябинской области в 2024 году собрали рекордный урожай пшеницы и гречихи. Об этом 1 ноября сообщил губернатор Алексей Текслер. «Отмечу два рекорда челябинских аграриев. Впервые собрали 450 тысяч тонн пшеницы твердых сортов и 62 тысячи тонн гречихи», — написал Текслер в своем telegram-канале. Всего в Челябинской области в 2024 году собрано 2,1 миллиона тонн зерна, несмотря на неблагоприятные погодные условия. В этом году хорошие результаты также по картофелю, овощам, кормам для животных, другим культурам. «Отмечу, что в помощь сельхозпроизводителям меры господдержки — как федеральные, так и региональные. Обязательно подведем итоги, отметим лучших», — пообещал Текслер. Выведенный ранее в Челябинске новый сорт твердой пшеницы «Лариса янтарная» стал достижением России. Его внесли в реестр селекционных достижений РФ, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсельхоза. Всего в перечне содержится 58 сортов твердой пшеницы, которую создали российские селекционеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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