Аграрии в Челябинской области собрали рекордный урожай

Аграрии в Челябинской области в 2024 году собрали рекордный урожай пшеницы и гречихи. Об этом 1 ноября сообщил губернатор Алексей Текслер.
«Отмечу два рекорда челябинских аграриев. Впервые собрали 450 тысяч тонн пшеницы твердых сортов и 62 тысячи тонн гречихи», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Всего в Челябинской области в 2024 году собрано 2,1 миллиона тонн зерна, несмотря на неблагоприятные погодные условия. В этом году хорошие результаты также по картофелю, овощам, кормам для животных, другим культурам. «Отмечу, что в помощь сельхозпроизводителям меры господдержки — как федеральные, так и региональные. Обязательно подведем итоги, отметим лучших», — пообещал Текслер.
Выведенный ранее в Челябинске новый сорт твердой пшеницы «Лариса янтарная» стал достижением России. Его внесли в реестр селекционных достижений РФ, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсельхоза. Всего в перечне содержится 58 сортов твердой пшеницы, которую создали российские селекционеры.
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