Челябинский губернатор Текслер оценил новейшие агротехнологии на выставке «День поля». Фото, видео

Губернатор Текслер посетил агровыставку «День поля» в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «День поля» завершится 24 июня
Выставка «День поля» завершится 24 июня Фото:

В поселке Тимирязевский Чебаркульского района стартовала крупнейшая агровыставка «День поля-2025». Губернатор Алексей Текслер лично ознакомился с новинками сельхозтехники, цифровыми решениями и достижениями местных аграриев. Как передает корреспондент URA.RU, всего на площадке было представлено 150 единиц рабочих машин от ведущих российских и белорусских производителей.

«Такие выставки помогают аграриям видеть лучшие технологии, обмениваться опытом и подписывать контракты. Современная техника — залог успеха, и здесь представлены лучшие отечественные новинки, в том числе от челябинских производителей. Наука в Челябинской области активно работает над районированием культур — это важно для урожайности. Беспилотные технологии тоже используются в сельском хозяйстве — они обрызгивают поля, обрабатывают их от сорняков и насекомых», — пояснил Текслер.

Осмотр выставки губернатор начал с экспозиции центра «Мой бизнес», который поддерживает развитие фермерских хозяйств. По словам представительницы площадки, фермеры традиционно сильны в растениеводстве и животноводстве и сейчас активно осваивают агротуризм. Направление уже начало развиваться — центр помог разработать несколько маршрутов.

Текслер также посетил этноцентр «Тамыр». Основатель пространства Руслан Нафиков представил аутентичную башкирскую юрту и коллекцию национальных костюмов, созданных по музейным образцам. Глава региона отметил туристический потенциал центра: «При создании здесь условий для размещения гостей поток может увеличиться в разы».

Губернатор также узнал об осетровой ферме «Fish_ka» из Кунашакского района. Ее представитель Марат Хабибуллин рассказал о перспективах развития и сопутствующих туристических проектах.

На выставке Текслер ознакомился с экспозицией ведущих предприятий агропрома. Среди которых площадка «Агроцентра» — дилера «Ростсельмаш», стенд еманжелинского завода «Трактор» с мини-трактором «Уралец». В павильоне агрохолдинга «СИТНО» он оценил последние достижения в растениеводстве и переработке сельхозпродукции.

Технологической изюминкой выставки стали демонстрации работы сельскохозяйственных дронов. Губернатору показали, как беспилотники используются для точного внесения удобрений и даже доставки обедов полевым работникам. «Чебаркульская птица» презентовала собственные сорта пшеницы «Палыч» и «Челяба 75». Это результат пятилетней селекционной работы с урожайностью около 30 центнеров с гектара.

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В поселке Тимирязевский Чебаркульского района стартовала крупнейшая агровыставка «День поля-2025». Губернатор Алексей Текслер лично ознакомился с новинками сельхозтехники, цифровыми решениями и достижениями местных аграриев. Как передает корреспондент URA.RU, всего на площадке было представлено 150 единиц рабочих машин от ведущих российских и белорусских производителей. «Такие выставки помогают аграриям видеть лучшие технологии, обмениваться опытом и подписывать контракты. Современная техника — залог успеха, и здесь представлены лучшие отечественные новинки, в том числе от челябинских производителей. Наука в Челябинской области активно работает над районированием культур — это важно для урожайности. Беспилотные технологии тоже используются в сельском хозяйстве — они обрызгивают поля, обрабатывают их от сорняков и насекомых», — пояснил Текслер. Осмотр выставки губернатор начал с экспозиции центра «Мой бизнес», который поддерживает развитие фермерских хозяйств. По словам представительницы площадки, фермеры традиционно сильны в растениеводстве и животноводстве и сейчас активно осваивают агротуризм. Направление уже начало развиваться — центр помог разработать несколько маршрутов. Текслер также посетил этноцентр «Тамыр». Основатель пространства Руслан Нафиков представил аутентичную башкирскую юрту и коллекцию национальных костюмов, созданных по музейным образцам. Глава региона отметил туристический потенциал центра: «При создании здесь условий для размещения гостей поток может увеличиться в разы». Губернатор также узнал об осетровой ферме «Fish_ka» из Кунашакского района. Ее представитель Марат Хабибуллин рассказал о перспективах развития и сопутствующих туристических проектах. На выставке Текслер ознакомился с экспозицией ведущих предприятий агропрома. Среди которых площадка «Агроцентра» — дилера «Ростсельмаш», стенд еманжелинского завода «Трактор» с мини-трактором «Уралец». В павильоне агрохолдинга «СИТНО» он оценил последние достижения в растениеводстве и переработке сельхозпродукции. Технологической изюминкой выставки стали демонстрации работы сельскохозяйственных дронов. Губернатору показали, как беспилотники используются для точного внесения удобрений и даже доставки обедов полевым работникам. «Чебаркульская птица» презентовала собственные сорта пшеницы «Палыч» и «Челяба 75». Это результат пятилетней селекционной работы с урожайностью около 30 центнеров с гектара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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