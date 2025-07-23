В поселке Тимирязевский Чебаркульского района стартовала крупнейшая агровыставка «День поля-2025». Губернатор Алексей Текслер лично ознакомился с новинками сельхозтехники, цифровыми решениями и достижениями местных аграриев. Как передает корреспондент URA.RU, всего на площадке было представлено 150 единиц рабочих машин от ведущих российских и белорусских производителей.
«Такие выставки помогают аграриям видеть лучшие технологии, обмениваться опытом и подписывать контракты. Современная техника — залог успеха, и здесь представлены лучшие отечественные новинки, в том числе от челябинских производителей. Наука в Челябинской области активно работает над районированием культур — это важно для урожайности. Беспилотные технологии тоже используются в сельском хозяйстве — они обрызгивают поля, обрабатывают их от сорняков и насекомых», — пояснил Текслер.
Осмотр выставки губернатор начал с экспозиции центра «Мой бизнес», который поддерживает развитие фермерских хозяйств. По словам представительницы площадки, фермеры традиционно сильны в растениеводстве и животноводстве и сейчас активно осваивают агротуризм. Направление уже начало развиваться — центр помог разработать несколько маршрутов.
Текслер также посетил этноцентр «Тамыр». Основатель пространства Руслан Нафиков представил аутентичную башкирскую юрту и коллекцию национальных костюмов, созданных по музейным образцам. Глава региона отметил туристический потенциал центра: «При создании здесь условий для размещения гостей поток может увеличиться в разы».
Губернатор также узнал об осетровой ферме «Fish_ka» из Кунашакского района. Ее представитель Марат Хабибуллин рассказал о перспективах развития и сопутствующих туристических проектах.
На выставке Текслер ознакомился с экспозицией ведущих предприятий агропрома. Среди которых площадка «Агроцентра» — дилера «Ростсельмаш», стенд еманжелинского завода «Трактор» с мини-трактором «Уралец». В павильоне агрохолдинга «СИТНО» он оценил последние достижения в растениеводстве и переработке сельхозпродукции.
Технологической изюминкой выставки стали демонстрации работы сельскохозяйственных дронов. Губернатору показали, как беспилотники используются для точного внесения удобрений и даже доставки обедов полевым работникам. «Чебаркульская птица» презентовала собственные сорта пшеницы «Палыч» и «Челяба 75». Это результат пятилетней селекционной работы с урожайностью около 30 центнеров с гектара.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!