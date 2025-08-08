Солдаты ВС РФ взяли в плен наемника из Вьетнама в зоне СВО. Он участвовал в действиях с украинской стороны. Об этом сообщает RT.
«Российские военные взяли в плен вьетнамца на Краснолиманском направлении», — указано в посте telegram-канала. При плененном был найден шеврон 4-го интернационального легиона ВСУ. Наемник сообщил, что он остался единственным выжившим после удара ВС РФ по его позициям.
Это не первый случай нахождения иностранных наемников в составе ВСУ. Ранее ВС РФ уничтожили боевиков Иностранного легиона Украины. Там был найден телефон гражданина Южной Кореи. Об этом сообщает телеканал «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.