Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила работников строительной отрасли с наступающим Днем строителя. Она отметила рекордные темпы ввода жилья и вклад специалистов в развитие региона, рассказали URA.RU в управлении информполитики парламента.
«Ваша профессия — одна из самых созидательных и пользуется особым уважением и почетом. Уникальный опыт уральских строителей возведения сложных инфраструктурных и социальных объектов служит эталоном профессионализма для всей строительной индустрии России. Строительная отрасль — основа экономического и социального развития Свердловской области. От вашей работы зависит, насколько комфортно будут жить уральцы сегодня, и какие перспективы откроются перед нашим регионом завтра. Успешное развитие строительной индустрии — общая задача органов государственной власти, бизнеса и общества», — заявила Бабушкина.
По словам парламентария, в 2024 году в регионе был зафиксирован исторический максимум по объему введенного в эксплуатацию жилья — более 3,3 миллиона квадратных метров. Показатель позволил Свердловской области стать лидером по вводу жилья среди регионов Уральского федерального округа. В первом полугодии 2025 года строители ввели еще 1,6 миллиона «квадратов».
Бабушкина подчеркнула, что для поддержки строительной сферы депутаты приняли закон о регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий. В результате в регионе реализуются проекты по застройке старых районов, благоустройству территорий и строительству новых кварталов. Среди мер поддержки — инвестиционные налоговые вычеты для компаний отрасли, а также освобождение от налога на имущество для жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья.
