До 600 солдат ВСУ попали в огневое кольцо в Константиновском направлении

Не менее 600 солдат ВСУ попали в огневое кольцо в Константиновском направлении. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«До 600 украинских боевиков, включая бывших бойцов „Азова“ (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), попали в огневое кольцо на Константиновском направлении», — указано в посте. Сообщается, что украинские солдаты отступают к водохранилищу в парке Клебан-Бык. Плавательных средств для эвакуации у них нет.
Судя по информации, украинские военнослужащие находятся в замкнутом положении между селами Александро-Калиново и Клебан-Бык. Площадь окружения составляет 7 километров в длину и 4 километра в ширину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.