В Челябинской области свинину выдавали за говяжьи консервы

В оздоровительный центр Сосновского района (Челябинская область) под видом говяжьих консервов отгрузили свиные. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, учреждение получило 22 кг такой продукции.
«Контроль ветеринарных документов показал, что курганский производитель выработал консервы из сырья другого биологического вида. Вместо говядины использована свинина», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Изменение состава продукта привело к утрате прослеживаемости и могло ввести в заблуждение конечного потребителя. Законодательство требует, чтобы производители соблюдали строгие правила маркировки.
В ходе проверки выяснилось, что неверную информацию о сырье производитель указал в системе «ВетИС». Фирма, выпустившая консервы, получила предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Контролирующий орган проинформировал и оздоровительный центр.
