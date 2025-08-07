Найти любимого обитателя зоосада теперь проще
новость из сюжетаВ Перми открылся новый зоопарк в микрорайоне Нагорный
Навигационный сервис 2ГИС обновил карту Пермского зоопарка. Теперь на ней отмечены все вольеры с обитателями зверинца.
«Еще в день открытия многие гости зоопарка терялись и не знали, где найти тот или иной вольер. 2ГИС показывал строения, но они не были подписаны. Сейчас навигация готова полностью», — отмечает корреспондент URA.RU.
Пермский зоопарк открылся на новом месте 7 августа. Его площадь – 26 гектаров. Здесь разместили не только вольеры с животными, но также кафе и детские площадки.
Гулять по зоопарку теперь удобнее
