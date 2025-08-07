07 августа 2025

Онлайн-навигатор 2ГИС сделал подробную карту Пермского зоопарка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Найти любимого обитателя зоосада теперь проще
Найти любимого обитателя зоосада теперь проще Фото:
новость из сюжета
В Перми открылся новый зоопарк в микрорайоне Нагорный

Навигационный сервис 2ГИС обновил карту Пермского зоопарка. Теперь на ней отмечены все вольеры с обитателями зверинца.

«Еще в день открытия многие гости зоопарка терялись и не знали, где найти тот или иной вольер. 2ГИС показывал строения, но они не были подписаны. Сейчас навигация готова полностью», — отмечает корреспондент URA.RU.

Пермский зоопарк открылся на новом месте 7 августа. Его площадь – 26 гектаров. Здесь разместили не только вольеры с животными, но также кафе и детские площадки.

Гулять по зоопарку теперь удобнее
Гулять по зоопарку теперь удобнее
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Навигационный сервис 2ГИС обновил карту Пермского зоопарка. Теперь на ней отмечены все вольеры с обитателями зверинца. «Еще в день открытия многие гости зоопарка терялись и не знали, где найти тот или иной вольер. 2ГИС показывал строения, но они не были подписаны. Сейчас навигация готова полностью», — отмечает корреспондент URA.RU. Пермский зоопарк открылся на новом месте 7 августа. Его площадь – 26 гектаров. Здесь разместили не только вольеры с животными, но также кафе и детские площадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...