07 августа 2025

Для медведя Тоши в Пермском зоопарке переделают вольер. Видео

Тоша в порядке
Тоша в порядке Фото:

В Пермском зоопарке решили переобустроить вольер, где обитает медведь Тоша. Накануне он наткнулся на электропастуха, что вызвало беспокойство гостей зверинца. В зоопарке сообщили, что медведь чувствует себя хорошо.

«По заключению зоологов и ветеринаров, знакомство с электропастухом не отразилось на здоровье Тоши. Мы продолжим следить за здоровьем мишки, а также сегодня соберем совещание с инженерами, строителями и электриками для персональных настроек вольера под возможности и возраст Тоши», — сообщает зоопарк в соцсетях.

Сотрудники парка также опубликовали видео с Тошей. На нем он с аппетитом завтракает огурцами.

