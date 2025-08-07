Жизни и здоровью 32-летнего медведя Тоши ничего не угрожает. Так Пермский зоопарк в своих соцсетях прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения, что медведя Тошу било током в бассейне. Учреждение объяснило ситуацию возрастными особенностями животного и жаркой погодой.
«32-летний медведь Тоша не сразу смог выбраться из бассейна. У возрастного животного заторможена двигательная активность, поэтому движения даются ему тяжело. Чтобы облегчить ему задачу, сотрудники зоопарка спустили уровень воды», — говорится на странице во «ВКонтакте» Пермского зоопарка.
Электропастухи, установленные в вольере нового зоопарка, не представляют опасности для животных и давно используются как в зоопарках, так и в сельском хозяйстве. По словам сотрудников зверинца, состояние Тоши объясняется жаркой погодой. В отличие от животных, прятавшихся в укрытиях, медведь любит воду и решил охладиться в бассейне, где спокойно поужинал арбузом, после чего самостоятельно вышел на сушу. За его состоянием продолжают наблюдать ветеринары.
Ранее СМИ сообщали, что 7 августа 2025 года медведя якобы било током в бассейне, из-за чего он не мог выбраться в течение 30 минут. В зоопарке эти сведения опровергли, назвав их недостоверными.
