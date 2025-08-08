Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ забирать украинских пленных. По его словам, для Киева они теперь не представляют никакой ценности.
«Для Зеленского и его окружения жизни наших солдат — это просто фантики, средство для обогащения. Вы должны требовать ухода Зеленского, только тогда у вас появится шанс увидеть своих родных живыми», — написал Артем Дмитрук в своем telegram-канале.
Ранее украинская сторона отказалась от тысячи украинских пленных. Среди списка на обмен больше всего именно рядовых солдат.
Глава российской переговорной делегации и помощник президента Владимир Мединский сообщал, что выборочный подход Киева к обменным спискам мешает выполнять договоренности, которые ранее были достигнуты. Мединский подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от своих военных, которые попали в плен.
