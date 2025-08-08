В Верховной раде пришли в бешенство из-за поступка Зеленского

Депутат Рады Дмитрик: солдаты ВСУ для Зеленского стали фантиками
Для Зеленского солдаты ВСУ — это всего лишь фантики, уверен Дмитрук
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ забирать украинских пленных. По его словам, для Киева они теперь не представляют никакой ценности.  

«Для Зеленского и его окружения жизни наших солдат — это просто фантики, средство для обогащения. Вы должны требовать ухода Зеленского, только тогда у вас появится шанс увидеть своих родных живыми», — написал Артем Дмитрук в своем telegram-канале.

Ранее украинская сторона отказалась от тысячи украинских пленных. Среди списка на обмен больше всего именно рядовых солдат. 

Глава российской переговорной делегации и помощник президента Владимир Мединский сообщал, что выборочный подход Киева к обменным спискам мешает выполнять договоренности, которые ранее были достигнуты. Мединский подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от своих военных, которые попали в плен.

