07 августа 2025

В ХМАО арестовали гаишника, которого обвиняют в краже красивых госномеров на авто

В ХМАО взяли под стражу сотрудника ГИБДД за кражу красивых автомобильных номеров
Обвиняемого арестовали до 4 октября
Обвиняемого арестовали до 4 октября

Ханты-Мансийский районный суд арестовал сотрудника отдела ГИБДД ОМВД России по Югорску. Его обвиняют в подделке документов ради кражи красивых госномеров и превышении должностных полномочий. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры».

«По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября 2025 года в отношении сотрудника ОГИБДД ОМВД России по городу Югорску», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый подделывал договоры купли-продажи автомобилей, используя служебное положение. Фиктивные документы нужны были, чтобы завладеть госномерами с особыми комбинациями.

