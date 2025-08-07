В ХМАО арестовали гаишника, которого обвиняют в краже красивых госномеров на авто

Ханты-Мансийский районный суд арестовал сотрудника отдела ГИБДД ОМВД России по Югорску. Его обвиняют в подделке документов ради кражи красивых госномеров и превышении должностных полномочий. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры».
«По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября 2025 года в отношении сотрудника ОГИБДД ОМВД России по городу Югорску», — говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый подделывал договоры купли-продажи автомобилей, используя служебное положение. Фиктивные документы нужны были, чтобы завладеть госномерами с особыми комбинациями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!