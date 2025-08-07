07 августа 2025

В Ноябрьске определились с локациями на День города. Инсайд

Проект Дня города очень «живой» и постоянно меняется
Проект Дня города очень «живой» и постоянно меняется

В 2025 году Ноябрьск празднует свое 50-летие. Ко Дню города запланировано множество мероприятий, подарков и праздничных пространств, тематикой которых станут история, люди и их судьбы. Власти уже определили с рядом локаций, но не перестают их постоянно улучшать, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«На самом деле, это очень живой проект. В нем постоянно что-то меняется, что-то улучшается. Сейчас, вроде, определились с локациями и их концепцией. Все строится на истории города, истории его жителей, их судьбе. Помимо прочего, горожан ожидает много приятных сюрпризов и небольшие подарки», — рассказал инсайдер.

Пока известно о семи таких локациях:

  • «Город мастеров» — предприятия Ноябрьска смогут представить себя, своих сотрудников, производимые товары и способ их производства;
  • «Город спорта» — здесь пройдут состязания по силовому экстриму, а также выступят лучшие спортсмены;
  • «Город молодежи» — будут организованы интересные площадки и мероприятия для молодежи;
  • «Город арт» — лучшие художники Ноябрьска смогут представить свои работы, а горожане сфотографироваться с ними;
  • «Город истории» — здесь можно будет подробно узнать о появлении Ноябрьска, его первопроходцах, а также посмотреть на старые снимки;
  • «Город героев» — будут приглашены ветераны боевых действий, рассказана история о подвигах;
  • "Город профессий» — предприятия смогут рассказать юным горожанам о своей работе, а также помогут трудоустроиться тем, кого заинтересует профессия.

Все локации будут расположены либо в самом ПКиО «Ноябрьск парк», либо рядом с ним. Также там организуют торговые павильоны, где предприниматели смогут представить свои товары.

Примерное расположение локаций на Дне города Ноябрьска
Примерное расположение локаций на Дне города Ноябрьска
Фото:

