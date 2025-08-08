Юморист и телеведущий Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) получил легкие травмы после того, как в латвийской Юрмале его сбила машина. Подробностями он поделился в своих соцсетях.
«Прошли новости что меня сбила машина. <...> К сожалению автолюбитель который ехал по боковой, по неглавной, выскочил на главную и я в него „впилился“ <...> Жив-здоров, надеюсь поправлюсь. Сухожилие разрабатываю», — делится Галкин.
Ранее Галкина сбил автомобиль в латвийской Юрмале, когда он ехал на велосипеде. Артисту порезало стеклом кисть, задев сухожилия и артерию.
*- Максим Галкин признан Минюст РФ иноагентом
