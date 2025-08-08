Максим Галкин* вышел на связь после того, как его сбил автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Галкин* поделился подробностями аварии и рассказал о своем самочувствии
Галкин* поделился подробностями аварии и рассказал о своем самочувствии Фото:

Юморист и телеведущий Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) получил легкие травмы после того, как в латвийской Юрмале его сбила машина. Подробностями он поделился в своих соцсетях.

«Прошли новости что меня сбила машина. <...> К сожалению автолюбитель который ехал по боковой, по неглавной, выскочил на главную и я в него „впилился“ <...> Жив-здоров, надеюсь поправлюсь. Сухожилие разрабатываю», — делится Галкин.

Ранее Галкина сбил автомобиль в латвийской Юрмале, когда он ехал на велосипеде. Артисту порезало стеклом кисть, задев сухожилия и артерию.

*- Максим Галкин признан Минюст РФ иноагентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Юморист и телеведущий Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) получил легкие травмы после того, как в латвийской Юрмале его сбила машина. Подробностями он поделился в своих соцсетях. «Прошли новости что меня сбила машина. <...> К сожалению автолюбитель который ехал по боковой, по неглавной, выскочил на главную и я в него „впилился“ <...> Жив-здоров, надеюсь поправлюсь. Сухожилие разрабатываю», — делится Галкин. Ранее Галкина сбил автомобиль в латвийской Юрмале, когда он ехал на велосипеде. Артисту порезало стеклом кисть, задев сухожилия и артерию. *- Максим Галкин признан Минюст РФ иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...