07 августа 2025

Starhit: Максима Галкина* сбила машина в Юрмале

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Галкин* попал в ДТП
Галкин* попал в ДТП Фото:

Артиста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) сбил автомобиль в латвийском городе Юрмале. Это заметили очевидцы.

«Галкин ехал на велосипеде, когда на него с боковой улицы неожиданно вырулил автомобиль», — передает telegram-канал «Starhit». Уточняется, что юмористу в результате ДТП разрезало стеклом сухожилия и артерию на руке. На сцене он выступал с забинтованной кистью.

Ранее сообщалось, что Галкин отдыхал на Кипре вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми. Супруги, владеющие недвижимостью на острове, выбрали его для семейного отдыха.

*Максим Галкин включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Артиста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) сбил автомобиль в латвийском городе Юрмале. Это заметили очевидцы. «Галкин ехал на велосипеде, когда на него с боковой улицы неожиданно вырулил автомобиль», — передает telegram-канал «Starhit». Уточняется, что юмористу в результате ДТП разрезало стеклом сухожилия и артерию на руке. На сцене он выступал с забинтованной кистью. Ранее сообщалось, что Галкин отдыхал на Кипре вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми. Супруги, владеющие недвижимостью на острове, выбрали его для семейного отдыха. *Максим Галкин включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...