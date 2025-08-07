Starhit: Максима Галкина* сбила машина в Юрмале

Артиста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) сбил автомобиль в латвийском городе Юрмале. Это заметили очевидцы.
«Галкин ехал на велосипеде, когда на него с боковой улицы неожиданно вырулил автомобиль», — передает telegram-канал «Starhit». Уточняется, что юмористу в результате ДТП разрезало стеклом сухожилия и артерию на руке. На сцене он выступал с забинтованной кистью.
Ранее сообщалось, что Галкин отдыхал на Кипре вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми. Супруги, владеющие недвижимостью на острове, выбрали его для семейного отдыха.
*Максим Галкин включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.