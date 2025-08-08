УФСБ по Свердловской области опровергло разлетевшуюся в сети информацию о введении талонов на покупку топлива в Екатеринбурге. В антитеррористической комиссии рассказали, что никаких ограничений на бензин нет.
«Информация о введении ограничений на приобретение топлива и введении системы талонов является недостоверной», — следует из сообщения. В бумагах было сказано, что водители могут покупать якобы не больше 10 литров топлива в неделю.
Силовики напомнили, что подобный фейк распускали в мае 2025 года. Тогда утверждалось об ограничениях на продажу бензина, которые ввели из-за проблем с его логистикой и дефицита.
