В Екатеринбурге разлетелся фейк о талонах на топливо, в ФСБ опровергли. Фото

В ФСБ опровергли информацию о введении талонов на топливо в Екатеринбурге
В Екатеринбурге нет ограничений на покупку топлива
В Екатеринбурге нет ограничений на покупку топлива Фото:

УФСБ по Свердловской области опровергло разлетевшуюся в сети информацию о введении талонов на покупку топлива в Екатеринбурге. В антитеррористической комиссии рассказали, что никаких ограничений на бензин нет.

«Информация о введении ограничений на приобретение топлива и введении системы талонов является недостоверной», — следует из сообщения. В бумагах было сказано, что водители могут покупать якобы не больше 10 литров топлива в неделю.

Силовики напомнили, что подобный фейк распускали в мае 2025 года. Тогда утверждалось об ограничениях на продажу бензина, которые ввели из-за проблем с его логистикой и дефицита.

