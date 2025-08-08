Лукашенко отметил важную позицию по применению ядерного оружия

Ни одна страна не желает применять ядерное оружие, но Россия и Беларусь готовы применить все имеющиеся средства для защиты своих границ в случае угрозы со стороны других государств. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенков в интервью американскому журналу Time.
«Что я, самоубийца? Применять ядерное оружие ни [президент России Владимир] Путин, ни я — никто не хочет. Мы же не самоубийцы, мы прекрасно это понимаем... Я уже не раз говорил — если кто-то переступит нашу границу, мы ответим сразу всем тем оружием, которое у нас есть», — сказал Лукашенко в интервью, которое было показано в эфире телеканала «Первый информационный».
Лукашенко также отметил, что Россия до конца текущего года поставит в Беларуси вооружение, способное нести ядерные боезаряды. По словам белорусского главы, речь идет о комплексе «Орешник», который значительно увеличит оборонный потенциал страны.
В этом же интервью президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Россия не потерпит поражения в конфликте на Украине, передает RT. По словам белорусского лидера, подобный исход обернулся бы серьезными последствиями не только для России и ее союзников, но и для западных стран, в том числе для государств, расположенных за Атлантикой.
