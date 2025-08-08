Американский рэпер оказался в зоне атаки дронов ВСУ в Сочи

Mash: американский репер Akon оказался в зоне атаки беспилотников в Сочи
Американский рэпер Akon, находящийся в Сочи, оказался свидетелем атаки беспилотников, запущенных с территории Украины. Об этом сообщают telegram-каналы. В результате налета в ряде районов города была объявлена тревога, людей эвакуировали с пляжей и просили укрыться в безопасных местах.

«Рэпер Akon, который сейчас находится в Сочи, стал свидетелем налета ВСУшных БПЛА», — пишет telegram-канал Mash. Сотрудники службы безопасности получили соответствующие указания и сопроводили артиста в ванную комнату, несмотря на его желание спуститься и присоединиться к своему коллективу.

В курортном районе «Сириус» обстановка оставалась спокойной, однако в отеле «Мантера», где проживает артист, гостей попросили выйти из номеров и временно собраться в лобби до завершения тревоги. Охрана музыканта приняла решение не покидать апартаменты стоимостью около миллиона рублей за ночь. Несмотря на инцидент, Akon продолжает подготовку к концерту, который должен пройти вечером 8 августа во дворце спорта «Айсберг».

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе действует система ПВО, отражая атаку беспилотников с украинской стороны. Глава Сочи обратился к жителям и гостям курорта с призывом сохранять спокойствие и строго следовать установленным мерам безопасности. Гражданам, проживающим вблизи прибрежной зоны, настоятельно рекомендуется оставаться в своих домах и по возможности находиться в помещениях без окон.

