В Сочи силы ПВО отражают атаку украинских дронов

Над Сочи отражается атака украинских беспилотников
Над Сочи отражается атака украинских беспилотников Фото:
Спецоперация РФ на Украине

В Сочи системы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр курортного города Андрей Прошунин. Он призвал жителей и гостей Сочи сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

«В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все службы приведены в состояние максимальной готовности... Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности», — написал Прошунин в своем telegram-канале.

Горожан, проживающих вблизи береговой линии, власти просят не покидать свои дома и находиться в помещениях без окон. Также жителям настоятельно рекомендовано не снимать и не публиковать в соцсетях видеозаписи работы ПВО, самих беспилотников или их обломков, действий спецслужб и средств защиты объектов. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности.

Ранее работа сочинского аэропорта была временно приостановлена в связи с введением дополнительных мер по обеспечению безопасности гражданских авиаперевозок. Представители аэропорта подчеркнули, что авиакомпании самостоятельно уведомят пассажиров о всех изменениях в расписании рейсов. В терминале аэропорта продолжает функционировать бесплатная комната для матери и ребенка. Кроме того, возле всех санитарных зон установлены питьевые фонтанчики с бесплатной водой.

