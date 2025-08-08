Российская гимнастка установила уникальный рекорд на Северном полюсе

Петербургская гимнастка первая в мире выступила на Северном полюсе
Российская спортсменка выполнила программу на Северном полюсе
Российская спортсменка выполнила программу на Северном полюсе

Петербургская гимнастка Мария Рослякова стала первой в мире, кто исполнил художественный номер на Северном полюсе. Об этом сообщила тренер спортсменки Анна Полунина. Рекордное выступление состоялось 5 августа и было официально подтверждено экспертами Международной Книги рекордов INTERRECORD, а также внесено в Реестр рекордов России.

«Мария Рослякова исполнила классический номер с лентами, мячом и булавами на самой северной точке Земли на фоне атомохода „50 лет Победы“», — отметила Полунина в своем telegram-канале. По ее словам, выступление проходило в экстремальных условиях: спортсменка выполняла элементы на ковре, развернутом прямо на льду среди айсбергов, при низких температурах и сильном ветре, находясь в купальнике.

