08 августа 2025

Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске

Путин и Трамп встретятся на Аляске
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут встречу 15 августа на Аляске. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Россия и США — близкие соседи. Поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске», — сообщил Ушаков. Его слова передает ТАСС.

О предстоящей встрече ранее сообщил и Трамп, отметив, что переговоры с Владимиром Путиным пройдут 15 августа на Аляске, а детали мероприятия будут объявлены позже. Это первая встреча лидеров двух стран после избрания Трампа президентом США в 2024 году.

