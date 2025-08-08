Трамп рассказал, как и когда встретится с Путиным

Трамп рассказал, когда и где планирует встретится с Путиным
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске. Об этом заявил американский лидер.
«Встреча с президентом Путиным состоится 15 августа на Аляске. Остальные детали будут обнародованы позже», — отметил Трамп, его слова передает Associated Press.
