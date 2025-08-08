08 августа 2025

Гаишникии устроят охоту за нарушителями в Свердловской области

Госавтоинспекция Свердловской области проведет масштабный рейд
© Служба новостей «URA.RU»
Рейды ожидаются по всей территории Свердловской области
Рейды ожидаются по всей территории Свердловской области

В выходные с 8 по 10 августа пройдет массовый рейд по поиску нарушителей на дорогах региона. Об этом заявили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В регионе стартовали массовые рейды, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание уделяется пресечению таких опасных нарушений, как управление транспортным средством в состоянии опьянения, вождение без прав, выезд на полосу встречного движения», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники также заявили, что вместе с обычными камерами и постами ДПС будет применяться скрытое патрулирование. В поиске нарушителей примут участие руководство областной Госавтоинспекции, инспекторы спецбатальона ДПС и сотрудники территориальных подразделений. 

© Служба новостей «URA.RU»
