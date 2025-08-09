Новость о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа захватила первые полосы мировых СМИ Свыше 10 популярных изданий поместили эту информацию на самый верх своих сайтов.
Трамп обсуждал встречу с Путиным после подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. После глава Белого дома отвечал на вопросы журналистов касательно урегулирования украинского конфликта. Тогда Трамп заявил, что проведет встречу с Путиным на Аляске уже через неделю, 15 августа.
Ранее Трамп выступил с большим количеством заявлений перед журналистами в Белом доме. Глава США рассказал, что готовится к встрече Путиным. Также поднимался вопрос мира в конфликте между Россией и Украиной. Подробнее о главных заявлениях Трампа — в материале URA.RU.
