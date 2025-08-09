ВСУ лишились истребителя Су-27

ВС РФ поразили украинский истребитель
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На запорожском направлении был уничтожен украинский истребитель Су-27. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«На запорожском фронте сбит истребитель ВСУ Су-27», — сказал Рогов. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее на запорожском направлении российская артиллерия разгромила блиндажи ВСУ. Они находились в лесу, сообщило Минобороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!