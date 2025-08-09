Бастрыкин затребовал доклад об обрыве канатной дороги в Нальчике

Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования после ЧП в Нальчике
Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования после ЧП в Нальчике Фото:
В Нальчике оборвалась канатная дорога, есть пострадавшие

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после происшествия на канатной дороги в Нальчике. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Кабардино-Балкарской Республике.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике Фишману А.М. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

В настоящее время следственные органы проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Проверяется техническое состояние оборудования, а также действия сотрудников парка и лиц, ответственных за эксплуатацию аттракциона. Кроме того, отмечается, что по предварительным данным, 8 августа 2025 года в Нальчике произошел разрыв троса канатной дороги в момент, когда на ней находились пассажиры. В результате инцидента имеются пострадавшие.

