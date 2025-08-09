Площадь пожара в Ялтинском заповеднике достигла двух гектаров. Видео

Площадь пожара в Ялтинском заповеднике увеличивается (фото из архива)
Площадь пожара в Ялтинском заповеднике увеличивается (фото из архива)

Площадь пожара в Ялтинском заповеднике в Крыму достигла двух гектаров. МЧС России наращивает группировку сил и средств для борьбы с огнем, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Огонь охватил два гектара. На месте работают порядка 150 специалистов и 41 единица техники», — говорится в сообщении в telegram-канале МЧС России.

На борьбе с огнем задействованы два вертолета МЧС. На горящий лес уже сброшено 30 тонн воды. На земле пожарные тушат огонь с помощью ранцевых огнетушителей и хлопушек. Прокуратура Крыма взяла под контроль ландшафтный пожар.

Ранее в МЧС сообщили, что в Ялте, в микрорайоне Васильевка, горит сухая растительность на открытой территории природного заповедника. Работы по тушению возгорания затруднены из-за труднодоступной местности, а также жаркой погоды и сильного ветра.

