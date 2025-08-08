На трассе «Екатеринбург — Каменск-Уральский» (возле села Большебрусянское) образовалась двухкилометровая пробка. Причиной затора стали дорожные работы, рассказали URA.RU читатели.
«В сторону Каменска пробка на два километра из-за дорожных работ. Мы минут 40 стояли», — сообщил собеседник агентства.
На карте ремонтируемый участок обозначен желто-оранжевым цветом. Движение в этом районе затруднено.
Скрасить ожидание свердловчане пытаются по-разному. «У меня есть мясо, мангал и палатка. У кого-нибудь пиво найдется?», — шутят водители в приложении «2ГИС».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!