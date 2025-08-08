08 августа 2025

Свердловчане застряли в огромной пробке из-за дорожников. Видео

Водители стоят в пробке по 40 минут
На трассе «Екатеринбург — Каменск-Уральский» (возле села Большебрусянское) образовалась двухкилометровая пробка. Причиной затора стали дорожные работы, рассказали URA.RU читатели.

«В сторону Каменска пробка на два километра из-за дорожных работ. Мы минут 40 стояли», — сообщил собеседник агентства. 

На карте ремонтируемый участок обозначен желто-оранжевым цветом. Движение в этом районе затруднено. 

Скрасить ожидание свердловчане пытаются по-разному. «У меня есть мясо, мангал и палатка. У кого-нибудь пиво найдется?», — шутят водители в приложении «2ГИС».

