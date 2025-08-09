Свадьба закончилась убийством: за что пенсионер зарезал главу ММА республики Алтай

В селе Тюнгур Республики Алтай на свадьбе произошла поножовщина. Пенсионер, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом одного из гостей. Об этом сообщили журналисты Life.ru. Пострадавший от полученной травмы скончался на месте.
Позже стало известно, что погибший — глава федерации ММА Республики Алтай Алексей Калбуков. Его похоронили сегодня, 9 августа. Как свадьба закончилась поножовщиной — в материале URA.RU.
Поножовщина на свадьбе
Президента Алтайской федерации ММА Алексея Калбукова зарезали 7 августа на свадьбе в селе Тюнгур Республики Алтай. Как сообщает telegram-канал BAZA, его смертельно ранил ножом 74-летний мужчина во время конфликта на празднике. Калбукова ударили в область груди, в результате чего он истек кровью, от полученной травмы президент федерации ММА Алтая скончался на месте.
За что убили Калбукова
По данным пресс-службы Следственного управления региона, конфликт был вызван личными неприязненными отношениями между гостями свадьбы. Нападавший подошел к сидящему за столом Калбукову с ножом и нанес ему не менее одного удара в область грудной клетки. Также отмечается, что фигурант уже задержан в порядке ст. 91 УПК РФ — были достаточные основания полагать, что именно этот мужчина совершил преступление.
СК готовит обвинение
В ближайшее время 74-летнему мужчине планируется предъявить обвинение. Следственные органы подготавливают необходимые материалы для направления в суд ходатайства об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли ряд объектов, включая предполагаемое орудие преступления — нож, а также другие вещественные доказательства, по которым назначен комплекс судебных экспертиз.
