09 августа 2025

Свадьба закончилась убийством: за что пенсионер зарезал главу ММА республики Алтай

В алтайском селе Тюнгур на свадьбе зарезали президента федерации ММА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президента федерации ММА Калбукова зарезал 74-летний мужчина
Президента федерации ММА Калбукова зарезал 74-летний мужчина Фото:

В селе Тюнгур Республики Алтай на свадьбе произошла поножовщина. Пенсионер, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом одного из гостей. Об этом сообщили журналисты Life.ru. Пострадавший от полученной травмы скончался на месте. 

Позже стало известно, что погибший — глава федерации ММА Республики Алтай Алексей Калбуков. Его похоронили сегодня, 9 августа. Как свадьба закончилась поножовщиной — в материале URA.RU. 

Поножовщина на свадьбе

Президента Алтайской федерации ММА Алексея Калбукова зарезали 7 августа на свадьбе в селе Тюнгур Республики Алтай. Как сообщает telegram-канал BAZA, его смертельно ранил ножом 74-летний мужчина во время конфликта на празднике. Калбукова ударили в область груди, в результате чего он истек кровью, от полученной травмы президент федерации ММА Алтая скончался на месте.

За что убили Калбукова

По данным пресс-службы Следственного управления региона, конфликт был вызван личными неприязненными отношениями между гостями свадьбы. Нападавший подошел к сидящему за столом Калбукову с ножом и нанес ему не менее одного удара в область грудной клетки. Также отмечается, что фигурант уже задержан в порядке ст. 91 УПК РФ — были достаточные основания полагать, что именно этот мужчина совершил преступление. 

СК готовит обвинение

В ближайшее время 74-летнему мужчине планируется предъявить обвинение. Следственные органы подготавливают необходимые материалы для направления в суд ходатайства об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли ряд объектов, включая предполагаемое орудие преступления — нож, а также другие вещественные доказательства, по которым назначен комплекс судебных экспертиз.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Тюнгур Республики Алтай на свадьбе произошла поножовщина. Пенсионер, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом одного из гостей. Об этом сообщили журналисты Life.ru. Пострадавший от полученной травмы скончался на месте.  Позже стало известно, что погибший — глава федерации ММА Республики Алтай Алексей Калбуков. Его похоронили сегодня, 9 августа. Как свадьба закончилась поножовщиной — в материале URA.RU.  Поножовщина на свадьбе Президента Алтайской федерации ММА Алексея Калбукова зарезали 7 августа на свадьбе в селе Тюнгур Республики Алтай. Как сообщает telegram-канал BAZA, его смертельно ранил ножом 74-летний мужчина во время конфликта на празднике. Калбукова ударили в область груди, в результате чего он истек кровью, от полученной травмы президент федерации ММА Алтая скончался на месте. За что убили Калбукова По данным пресс-службы Следственного управления региона, конфликт был вызван личными неприязненными отношениями между гостями свадьбы. Нападавший подошел к сидящему за столом Калбукову с ножом и нанес ему не менее одного удара в область грудной клетки. Также отмечается, что фигурант уже задержан в порядке ст. 91 УПК РФ — были достаточные основания полагать, что именно этот мужчина совершил преступление.  СК готовит обвинение В ближайшее время 74-летнему мужчине планируется предъявить обвинение. Следственные органы подготавливают необходимые материалы для направления в суд ходатайства об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли ряд объектов, включая предполагаемое орудие преступления — нож, а также другие вещественные доказательства, по которым назначен комплекс судебных экспертиз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...