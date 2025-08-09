Жителей райцентра ЯНАО предупредили о высоком риске пожаров

Высокий риск пожаров ожидается с 10 по 12 августа
В селе Красноселькуп (ЯНАО) в ближайшие три дня прогнозируется высокий риск возникновения лесных пожаров. Предупреждение в соцсети опубликовали власти района.
«Внимание! С 10 по 12 августа на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (Красноселькупский район — метеорологическая станция с. Красноселькуп) ожидается высокий уровень пожарной опасности в лесах — 4 класс», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.
В ближайшие дни риск возникновения пожаров очень высок. Жителей просят быть внимательными и осторожными.
