Жителей райцентра ЯНАО предупредили о высоком риске пожаров

Высокий риск пожаров ожидается с 10 по 12 августа
Высокий риск пожаров ожидается с 10 по 12 августа

В селе Красноселькуп (ЯНАО) в ближайшие три дня прогнозируется высокий риск возникновения лесных пожаров. Предупреждение в соцсети опубликовали власти района.

«Внимание! С 10 по 12 августа на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (Красноселькупский район — метеорологическая станция с. Красноселькуп) ожидается высокий уровень пожарной опасности в лесах — 4 класс», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.

В ближайшие дни риск возникновения пожаров очень высок. Жителей просят быть внимательными и осторожными.

