09 августа 2025
08 августа 2025

В ХМАО из-за пьяного водителя два автомобиля улетели в кювет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
В крови водителя джипа сотрудники ГИБДД обнаружили алкоголь
В крови водителя джипа сотрудники ГИБДД обнаружили алкоголь Фото:

В ХМАО на 402-м километре трассы «Югра» 9 августа водитель внедорожника влетел во впереди едущий автомобиль и в результате оба авто слетели с дороги. В Госавтоинспекции Югорска сообщили, что виновник ДТП был пьян.

«9 августа на 402-м километре автодороги „Югра“, водитель 1977 года рождения, управляя транспортным средством Toyota Land Cruiser, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. Позже в ходе проведения освидетельствования на состояние опьянение у водителя автомашины Toyota было установлено опьянение в количестве 0,361 млг/л», — сообщает ведомство в сообществе в соцсети vk.com.

На кадрах с места ДТП оба автомобиля получили механические повреждения и находились на обочине. Виновник ДТП получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь.

© Служба новостей «URA.RU»
