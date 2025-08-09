В ХМАО на 402-м километре трассы «Югра» 9 августа водитель внедорожника влетел во впереди едущий автомобиль и в результате оба авто слетели с дороги. В Госавтоинспекции Югорска сообщили, что виновник ДТП был пьян.
«9 августа на 402-м километре автодороги „Югра“, водитель 1977 года рождения, управляя транспортным средством Toyota Land Cruiser, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. Позже в ходе проведения освидетельствования на состояние опьянение у водителя автомашины Toyota было установлено опьянение в количестве 0,361 млг/л», — сообщает ведомство в сообществе в соцсети vk.com.
На кадрах с места ДТП оба автомобиля получили механические повреждения и находились на обочине. Виновник ДТП получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь.
