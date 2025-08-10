Украина отправила на Россию более сотни БПЛА на фоне будущей сделки Путина и Трампа

В ночь на 10 августа был сбит 121 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указано в telegram-канале ведомства. Наибольшее число БПЛА было сбито над территорией Краснодарского края, а именно 29.
Также беспилотники были сбиты над территорией Республики Крым — 15, над Брянской областью — 13 БПЛА и над Белгородской областью — 12 беспилотников. Помимо этого, сообщается о девяти беспилотниках, сбитых над Воронежской областью и по восемь БПЛА уничтожено над территориями Саратовской области и Краснодарского края. Над территорией Калужской области сбито семь беспилотников, а над Тульской областью сбито шесть. На территории Ростовской области сбито пять БПЛА, над Рязанской областью четыре. Тем временем, над Смоленской, Орловской и Тверской областями сбито по одному беспилотнику. Сообщается и о двух сбитых БПЛА над акваторией Азовского моря.
