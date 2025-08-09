Возбуждено дело после убийства матерью двух детей в Екатеринбурге

Силовики возбудили уголовное дело после убийства на улице Бардина в Екатеринбурге матерью своих двух малолетних детей. После расправы женщина покончила с собой. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
«Для тщательного выяснения всех обстоятельств по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних)», — рассказал старший помощник ведомства Александр Шульга.
На место происшествия выезжала следственная группа в составе следователей районного следственного отдела и третьего отдела по расследованию особо важных дел, а также криминалистов регионального следственного управления.
Сообщение в полицию поступило утром 10 августа. При вскрытии квартиры дома по улице Бардина были обнаружены тела 9-летнего мальчика и 3-летней девочки, а также их 49-летней матери. По предварительным данным, женщина совершила убийство своих детей, после чего свела счёты с жизнью. URA.RU в режиме онлайн собирает всю информацию по теме.
