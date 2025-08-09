09 августа 2025

Возбуждено дело после убийства матерью двух детей в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте трагедии работали сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел (архивное фото)
На месте трагедии работали сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила двух детей и покончила с собой

Силовики возбудили уголовное дело после убийства на улице Бардина в Екатеринбурге матерью своих двух малолетних детей. После расправы женщина покончила с собой. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

«Для тщательного выяснения всех обстоятельств по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних)», — рассказал старший помощник ведомства Александр Шульга.

На место происшествия выезжала следственная группа в составе следователей районного следственного отдела и третьего отдела по расследованию особо важных дел, а также криминалистов регионального следственного управления.

Сообщение в полицию поступило утром 10 августа. При вскрытии квартиры дома по улице Бардина были обнаружены тела 9-летнего мальчика и 3-летней девочки, а также их 49-летней матери. По предварительным данным, женщина совершила убийство своих детей, после чего свела счёты с жизнью. URA.RU в режиме онлайн собирает всю информацию по теме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силовики возбудили уголовное дело после убийства на улице Бардина в Екатеринбурге матерью своих двух малолетних детей. После расправы женщина покончила с собой. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по Свердловской области. «Для тщательного выяснения всех обстоятельств по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних)», — рассказал старший помощник ведомства Александр Шульга. На место происшествия выезжала следственная группа в составе следователей районного следственного отдела и третьего отдела по расследованию особо важных дел, а также криминалистов регионального следственного управления. Сообщение в полицию поступило утром 10 августа. При вскрытии квартиры дома по улице Бардина были обнаружены тела 9-летнего мальчика и 3-летней девочки, а также их 49-летней матери. По предварительным данным, женщина совершила убийство своих детей, после чего свела счёты с жизнью. URA.RU в режиме онлайн собирает всю информацию по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...