В Ростовской области в зоне поврежденных домов после атаки БПЛА ввели режим ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ростовской области введен режим ЧС после ночной атаки дронов
В Ростовской области введен режим ЧС после ночной атаки дронов Фото:

В Миллеровском районе Ростовской области введен режим ЧС после атаки украинских беспилотников по региону. В результате обломки дронов повредили несколько домовладений. Об этом сообщил глава районной администрации Олег Коваленко. 

«В зоне повреждения введен режим чрезвычайной ситуации, муниципальная комиссия приступила к оценке ущерба. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — сообщил Коваленко в своем telegram-канале. Он напомнил, что в результате ночной атаки беспилотников в городе Миллерово были повреждены частные домовладения, но люди не пострадали. 

Российские средства ПВО сбили свыше сотни дронов ВСУ в ночь на 10 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Атака, предварительно, привела к гибели человека в Саратовской области. Об этом сообщал глава региона Роман Бусаргин. О том, какие регионы подверглись атаке — в карте URA.RU. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миллеровском районе Ростовской области введен режим ЧС после атаки украинских беспилотников по региону. В результате обломки дронов повредили несколько домовладений. Об этом сообщил глава районной администрации Олег Коваленко.  «В зоне повреждения введен режим чрезвычайной ситуации, муниципальная комиссия приступила к оценке ущерба. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — сообщил Коваленко в своем telegram-канале. Он напомнил, что в результате ночной атаки беспилотников в городе Миллерово были повреждены частные домовладения, но люди не пострадали.  Российские средства ПВО сбили свыше сотни дронов ВСУ в ночь на 10 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Атака, предварительно, привела к гибели человека в Саратовской области. Об этом сообщал глава региона Роман Бусаргин. О том, какие регионы подверглись атаке — в карте URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...