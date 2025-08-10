В Ростовской области в зоне поврежденных домов после атаки БПЛА ввели режим ЧС

В Миллеровском районе Ростовской области введен режим ЧС после атаки украинских беспилотников по региону. В результате обломки дронов повредили несколько домовладений. Об этом сообщил глава районной администрации Олег Коваленко.
«В зоне повреждения введен режим чрезвычайной ситуации, муниципальная комиссия приступила к оценке ущерба. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — сообщил Коваленко в своем telegram-канале. Он напомнил, что в результате ночной атаки беспилотников в городе Миллерово были повреждены частные домовладения, но люди не пострадали.
Российские средства ПВО сбили свыше сотни дронов ВСУ в ночь на 10 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Атака, предварительно, привела к гибели человека в Саратовской области. Об этом сообщал глава региона Роман Бусаргин. О том, какие регионы подверглись атаке — в карте URA.RU.
