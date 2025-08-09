09 августа 2025
08 августа 2025

Губернатор ХМАО Кухарук поздравил строителей из ДНР

Руслан Кухарук вместе с Денисом Пушилиным посетили Авдеевку
Руслан Кухарук вместе с Денисом Пушилиным посетили Авдеевку Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетили строящуюся площадку жилого дома в Авдеевке, находящемся в зоне восстановления, за которое отвечает Югра. Рабочий визит совпал с празднованием Дня строителя, сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

«Очень символично, что наше сегодняшнее выездное рабочее совещание по тем объектам, которые вошли в план совместной работы Югры и ДНР, это не просто анализ хода выполнения работ, благоустройства, капитального ремонта, нового строительства, обсуждения планов на будущее. Это была прекрасная возможность сегодня пообщаться с этими людьми, благодаря труду которых и создают все эти объекты. Мы поздравили сегодня прямо на стройплощадке наших строителей, поблагодарили», — отметил Руслан Кухарук, слова которого приводит официальный источник.

