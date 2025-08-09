09 августа 2025

Текслер предложил Белорусскому металлургическому заводу новый проект с ММК. Фото

Текслер оценил мощности Белорусского металлургического завода
Алексей Текслер во время визита в Беларусь посетил Белорусский металлургический завод (БМЗ) в Жлобине и предложил белорусским коллегам расширить сотрудничество с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК). Об этом сообщает пресс-служба главы региона. 

«Сейчас ММК реализует новый проект по производству прокатных валков для всех станов. И я предлагаю рассмотреть нашу продукцию. Уверен, она будет востребована, потому что сегодня в основном все валки импортные», — отметил Текслер во время обсуждения с руководством БМЗ планы сотрудничества. 

Губернатор рассказал коллегам, что недавно президент России Владимир Путин приезжал на ММК. В Магнитогорске он открыл производство крупного машиностроения — это различные агрегаты для металлургических производств.

Глава региона отметил масштабы предприятия, которое выпускает 2,7 млн тонн стали в год и поставляет продукцию по всему миру. БМЗ — современное металлургическое производство с полным циклом: от выплавки стали до выпуска труб и метизов. Завод участвовал в строительстве знаковых объектов, включая московский «Сити», олимпийские объекты в Сочи и Лондоне, а также Панамский канал.

Челябинская область входит в топ-10 российских регионов по сотрудничеству с БМЗ. В 2025 году область заняла 7-е место по экспорту в Беларусь, поставляя огнеупоры и ферросплавы из Магнезита. В ответ БМЗ отправляет в регион конструкционный прокат.

Ранее Текслер в рамках визита в Республику Беларусь испытал качество белорусской сельхозтехники. Он проехал на хлебоуборочном комбайне по полям Гомельской области.

