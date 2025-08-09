Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита в Республику Беларусь испытал качество белорусской сельхозтехники, проехав на хлебоуборочном комбайне по полям Гомельской области. Об этом глава региона рассказал в соцсетях.
«Оценил передовые образцы белорусской сельскохозяйственной техники непосредственно в условиях уборочной кампании. Программа насыщенная программа: посещение промышленных предприятия Гомеля, подробное совещание с руководством региона по развитию наших двусторонних отношений», — написал Текслер в своем telegram-канале и выложил видео, как он испытывает белорусский трактор.
Губернатору были представлены три модели зерноуборочных комбайнов производства «Гомсельмаш». Также Текслер ознакомился с универсальным мобильным средством, предназначенным для широкого спектра сельхозработ — от обработки почвы до заготовки кормов. Текслер отметил, что белорусские производители предлагают широкий спектр машин, адаптированных к различным условиям. И этот опыт интересен для нашего региона.
Ранее Челябинск и Могилев установили побратимские отношения. Соответствующее соглашение подписано 9 августа в рамках официального визита делегации Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером в Республику Беларусь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!