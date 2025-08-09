09 августа 2025

Текслер проехал на комбайне по белорусским полям. Фото, видео

Челябинский губернатор испытал качество белорусской сельхозтехники
Челябинский губернатор испытал качество белорусской сельхозтехники

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита в Республику Беларусь испытал качество белорусской сельхозтехники, проехав на хлебоуборочном комбайне по полям Гомельской области. Об этом глава региона рассказал в соцсетях.

«Оценил передовые образцы белорусской сельскохозяйственной техники непосредственно в условиях уборочной кампании. Программа насыщенная программа: посещение промышленных предприятия Гомеля, подробное совещание с руководством региона по развитию наших двусторонних отношений», — написал Текслер в своем telegram-канале и выложил видео, как он испытывает белорусский трактор.

Губернатору были представлены три модели зерноуборочных комбайнов производства «Гомсельмаш». Также Текслер ознакомился с универсальным мобильным средством, предназначенным для широкого спектра сельхозработ — от обработки почвы до заготовки кормов. Текслер отметил, что белорусские производители предлагают широкий спектр машин, адаптированных к различным условиям. И этот опыт интересен для нашего региона. 

Ранее Челябинск и Могилев установили побратимские отношения. Соответствующее соглашение подписано 9 августа в рамках официального визита делегации Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером в Республику Беларусь.

