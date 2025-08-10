В Коми объявлена опасность беспилотников

Режим атаки БПЛА объявлен в Татарстане и Республике Коми
Режим атаки БПЛА объявлен в Татарстане и Республике Коми

Власти города Ухта (Республика Коми) объявили режим беспилотной опасности из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

«Беспилотная опасность. Сохраняйте спокойствие и будьте осторожны!», — говорится в сообщении администрации на официальной странице в «ВКонтакте». Власти уточнили, что режим введен в связи с возможным применением дронов по объектам городской инфраструктуры.

По сообщениям местных жителей и telegram-каналов, в Ухте через громкоговорители распространяют предупреждения. Также отмечаются перебои в работе мобильного интернета.

Ранее опасность атаки украинских беспилотников была объявлена также в Чувашии и Самарской области. В Миллеровском районе Ростовской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА ВСУ.

Ночью 10 августа в 14 регионах России и над Азовским морем перехватили 121 украинский БПЛА. В Саратовской области БПЛА упал во дворе жилого дома, в результате чего погиб человек, и эвакуированы жители трех многоквартирных домов. Также зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий региона, передает RT.

