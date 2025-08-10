«Ъ»: генерал Лапин покинул пост командующего ЛенВО и группировкой «Север»

Генерал-полковник Александр Лапин покинул пост командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) и объединенной группировкой войск «Север». Как сообщили журналисты, на место Лапина назначен генерал-полковник Евгений Никифоров, ранее возглавлявший Западный военный округ.
«Генерал Лапин покинул пост командующего ЛенВО и группировкой „Север“», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителей Северной группировки. Лапин руководил ЛенВО с марта 2024 года, когда округ был воссоздан на базе части Западного военного округа. Одновременно была сформирована группировка «Север», отвечающая за Харьковское и Курское направления специальной военной операции.
До этого генерал Лапин занимал должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего сухопутными войсками, а ранее командовал Центральным военным округом и группировкой «Центр». В июле 2022 года он был удостоен звания Героя России за взятие Лисичанска.
Новый командующий ЛенВО Евгений Никифоров, по данным «Коммерсанта», окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище, начинал службу в подразделениях ВДВ. В разные годы возглавлял десантно-штурмовые и мотострелковые соединения, руководил российской группировкой в Сирии и с 2022 года командовал войсками Западного военного округа. Сейчас под его руководством группировка «Север» отвечает за Харьковское и Сумское направления специальной военной операции.
