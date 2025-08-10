10 августа 2025

На Турцию обрушилось мощное землетрясение, обрушились дома: что известно к этому часу

Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим из-за мощного землетрясения в Турции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мощность землетрясения в Турции составила 6,1
Мощность землетрясения в Турции составила 6,1 Фото:

В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Разрушены более 20 жилых домов. Наибольший ущерб был нанесен городу Балыкесир, оказавшемуся в непосредственной близости от эпицентра. Здесь практически полностью разрушен один из жилых кварталов. В регионе продолжаются повторные подземные толчки. Подробнее читайте в материале URA.RU.

Какие районы пострадали от землетрясения в Турции

Землетрясение было зафиксировано в провинции Балыкесир. Сейсмическая активность ощущалась также в Стамбуле и соседних регионах. По информации местных СМИ, в результате инцидента произошло обрушение ряда зданий. 

Разрушения в результате землетрясения в Турции 

В результате землетрясения произошло частичное обрушение десятков жилых домов. В городе Сындыргы, расположенном в провинции Балыкесир, полностью рухнуло одно из зданий. Сообщается, что аптека, находившаяся на первом этаже этого строения, полностью уничтожена. Местные власти также сообщают о многочисленных новых случаях обрушения зданий в различных районах города. Среди пострадавших объектов — как одно- и двухэтажные, так и трехэтажные здания.

В городе Айдын зафиксировано обрушение участка проезжей части. Движение транспорта по направлению города Кушадасы на отрезке автомагистрали Кушадасы — Секе было приостановлено. Для обеспечения безопасности дорожного движения на месте установлены специальные предупредительные знаки, ограничивающие проезд автомобилей.

Пострадавшие во время землетрясения в Турции

В разрушенном в Балыкесире здании проживали шесть человек. Четверых из них достали из-под завалов. Все они живы, сообщают турецкие СМИ. Их госпитализировали. Мэр Серкан Сак сообщил, что поисково-спасательные мероприятия по извлечению еще двух человек продолжаются. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования жителям, пострадавшим в результате землетрясения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Разрушены более 20 жилых домов. Наибольший ущерб был нанесен городу Балыкесир, оказавшемуся в непосредственной близости от эпицентра. Здесь практически полностью разрушен один из жилых кварталов. В регионе продолжаются повторные подземные толчки. Подробнее читайте в материале URA.RU. Какие районы пострадали от землетрясения в Турции Землетрясение было зафиксировано в провинции Балыкесир. Сейсмическая активность ощущалась также в Стамбуле и соседних регионах. По информации местных СМИ, в результате инцидента произошло обрушение ряда зданий.  Разрушения в результате землетрясения в Турции  В результате землетрясения произошло частичное обрушение десятков жилых домов. В городе Сындыргы, расположенном в провинции Балыкесир, полностью рухнуло одно из зданий. Сообщается, что аптека, находившаяся на первом этаже этого строения, полностью уничтожена. Местные власти также сообщают о многочисленных новых случаях обрушения зданий в различных районах города. Среди пострадавших объектов — как одно- и двухэтажные, так и трехэтажные здания. В городе Айдын зафиксировано обрушение участка проезжей части. Движение транспорта по направлению города Кушадасы на отрезке автомагистрали Кушадасы — Секе было приостановлено. Для обеспечения безопасности дорожного движения на месте установлены специальные предупредительные знаки, ограничивающие проезд автомобилей. Пострадавшие во время землетрясения в Турции В разрушенном в Балыкесире здании проживали шесть человек. Четверых из них достали из-под завалов. Все они живы, сообщают турецкие СМИ. Их госпитализировали. Мэр Серкан Сак сообщил, что поисково-спасательные мероприятия по извлечению еще двух человек продолжаются. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования жителям, пострадавшим в результате землетрясения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...