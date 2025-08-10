Появились кадры сильного землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло на западе Турции, в провинции Балыкесир. Подземные толчки ощущались также в Стамбуле, Бурсе и Ялове. По данным местных властей, в городе Балыкесир обрушилось несколько жилых домов, спасательные работы продолжаются.
На видео попали многочисленные разрушения, вызванные землетрясением. В воздух поднялись клубы пыли, под завалами могут находиться люди. Спасатели проверяют завалы разрушенных зданий. Сообщений о погибших и пострадавших пока не поступало.
Согласно данным сейсмологических служб, эпицентр располагался на глубине 10 километров. Основной удар пришелся на район Балыкесира, где частично разрушены около десяти частных домов и полностью обрушилось одно из жилых зданий. Местные жители сообщают, что многие не успели покинуть строения во время землетрясения и укрывались под столами и мебелью.
В течение 20 минут после основного толчка были зафиксированы афтершоки магнитудой 4,6 и 4,1. Кроме того, в провинции Айдын на трассе Кушадасы—Секе произошло обрушение дорожного полотна, движение транспорта по направлению к Кушадасы было временно закрыто. На месте работают экстренные службы, устанавливаются предупреждающие знаки и ведутся работы по восстановлению проезда.
Власти Турции призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. В настоящее время спасатели продолжают обследовать пострадавшие районы и оказывать помощь населению.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.