10 августа 2025

Появились кадры землетрясения в Турции. Видео

В Турции несколько жилых зданий обрушилось из-за сильного землетрясения
Мощное землетрясение в Турции обрушило здания

Появились кадры сильного землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло на западе Турции, в провинции Балыкесир. Подземные толчки ощущались также в Стамбуле, Бурсе и Ялове. По данным местных властей, в городе Балыкесир обрушилось несколько жилых домов, спасательные работы продолжаются.

На видео попали многочисленные разрушения, вызванные землетрясением. В воздух поднялись клубы пыли, под завалами могут находиться люди. Спасатели проверяют завалы разрушенных зданий. Сообщений о погибших и пострадавших пока не поступало.

Согласно данным сейсмологических служб, эпицентр располагался на глубине 10 километров. Основной удар пришелся на район Балыкесира, где частично разрушены около десяти частных домов и полностью обрушилось одно из жилых зданий. Местные жители сообщают, что многие не успели покинуть строения во время землетрясения и укрывались под столами и мебелью.

В течение 20 минут после основного толчка были зафиксированы афтершоки магнитудой 4,6 и 4,1. Кроме того, в провинции Айдын на трассе Кушадасы—Секе произошло обрушение дорожного полотна, движение транспорта по направлению к Кушадасы было временно закрыто. На месте работают экстренные службы, устанавливаются предупреждающие знаки и ведутся работы по восстановлению проезда.

Власти Турции призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. В настоящее время спасатели продолжают обследовать пострадавшие районы и оказывать помощь населению.

