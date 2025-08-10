Из Свердловской области выдворили почти тысячу мигрантов

В Свердловской области судебные приставы выдворили из России 950 иностранцев за семь месяцев 2025-го. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУФССП.
«Судебные приставы с начала 2025 года осуществили административное выдворение нелегально находившихся на территории РФ 950 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Более всего выдворено: 428 граждан Таджикистана, 298 граждан Узбекистана, Кыргызстана — 133, Азербайджана — 33. Менее всего по 1-6 граждан Грузии, Египта, КНР», — говорится в сообщении.
По словам приставов, мигранты приезжали на заработки. Законного права находится в стране у них не было. Их признали виновными по административной статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в РФ). 905 иностранцев получили штрафы, суд потребовал от них покинуть страну. До решения суда они ожидали выдворения в центрах временного содержания.
