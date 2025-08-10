В заксобрании Свердловской области осенью пройдет выставка изделий, которые изготовили волонтеры для бойцов СВО. Экспозицию представили на Дне города в Талице, сообщила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.
«Сегодня парни, ушедшие с этой земли в зону СВО, проявляют себя настоящими героями. А те, кто ждет их дома, делают все, чтобы они чувствовали поддержку. Масштаб работы, которая развернулась в Талице, впечатляет. Я приняла решение организовать такую же выставку осенью в Законодательном Собрании — чтобы все смогли увидеть этот вклад в будущую победу!», — написала в своем telegram-канале Бабушкина.
Экспозиция из одежды, сетей, окопных свечей, спичек длительного горения и другого представили волонтерские и ветеранские организации. По словам Бабушкиной, депутаты стараются поддерживать участников спецоперации. Для этого было принято 23 закона, направленных на поддержку военных и их семей в Свердловской области. В частности, их освободили от уплаты транспортного налога, трат на газификацию, дали возможность претендовать на соцвыплаты для покупки земли и помогли детям бойцов в приоритетном порядке получать путевки в летние лагеря и санатории. Детям военнослужащих также предоставляют питание, одежду и инвентарь в школах и колледжах или денежную компенсацию.
