Медведица Маша — обитательница нового Пермского зоопарка показала всю свою мощь. Она вовсю осваивает вольер, в котором для нее созданы разнообразные условия. Например, есть возвышенности, деревья и укрытия, что позволяет ей проявлять естественное поведение и исследовать территорию. Сначала Маша продемонстрировала свою силу, раскачав березу так, что дерево не выдержало нагрузки.
«Однако на этом она не остановилась. После березы объектом внимания стала ель. Хотя с елью справиться оказалось сложнее, и она устояла, дерево также испытало на себе мощь медведицы», — сообщает Пермский зоопарк в telegram-канале.
Специалисты зверинца объяснили, зачем животное это делает. Оказывается, есть несколько причин подобного поведения. Это игровая и физическая активность, а также маркировка территории. Путем раскачивания и повреждения коры медведи оставляют на деревьях свой запах, обозначая границы своего участка.
